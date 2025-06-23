«Витязь» обменял Дорожко и Заседу в «Амур» на денежную компенсацию

«Витязь» обменял Максима Дорожко и Матвея Заседу в «Амур».

Подмосковный клуб получит денежную компенсацию. Ранее сообщалось , что ее размер может составить 50 млн рублей.

В прошлом сезоне 26-летний Дорожко провел 42 матча в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,68 шайбы и отражая 92,1% бросков.

Заседа в минувшем сезоне выступал за «Авангард» и «Витязь». В общей сложности 26-летний форвард принял участие в 39 матчах и набрал 15 (12+3) очков.

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