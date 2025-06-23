«Витязь» обменял в «Спартак» права на Ярового. 21-летний форвард хочет подписать контракт с «Каролиной» (Иван Богун)

«Витязь» обменял в «Спартак» права на Станислава Ярового.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

Ранее стало известно , что 21-летний форвард улетел в США, чтобы подписать контракт новичка с «Каролиной», выбравшей его на драфте под 126-м номером в 2023 году.

В прошлом сезоне Яровой провел 49 матчей за «Витязь » и набрал 12 (9+3) очков при среднем игровом времени 13:16 и полезности «минус 1».

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