«Витязь» обменял в «Спартак» права на Ярового. 21-летний форвард хочет подписать контракт с «Каролиной» (Иван Богун)
«Витязь» обменял в «Спартак» права на Станислава Ярового.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.
Ранее стало известно, что 21-летний форвард улетел в США, чтобы подписать контракт новичка с «Каролиной», выбравшей его на драфте под 126-м номером в 2023 году.
В прошлом сезоне Яровой провел 49 матчей за «Витязь» и набрал 12 (9+3) очков при среднем игровом времени 13:16 и полезности «минус 1».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ивана Богуна
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