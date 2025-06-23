Беннетта и Ткачака раскритиковали за цитирование Конора Макгрегора на параде «Флориды»: «Извините, но это кринж»

Сэма Беннетта и Мэттью Ткачака раскритиковали за цитирование Конора Макгрегора.

Во время чемпионского парада «Флориды» Беннетт выступил с речью перед фанатами.

«Многие нас критикуют, называют грязными и мерзкими задирами. Так что я хотел бы воспользоваться этим моментом, чтобы извиниться – абсолютно ни перед кем, черт возьми.

Мы двукратные чемпионы и делаем то, что хотим. Вперед!» – сказал обладатель «Конн Смайт Трофи».

В похожем стиле высказался и Ткачак.

«Извините, но это кринж», – написал в соцсетях один из болельщиков.

«Позорное поведение. НХЛ должно быть стыдно за команду», – заявил другой фанат.

«Речи Ткачака и Беннетта довольно безвкусные. Они профессиональные спортсмены, за каждым их движением следят множество детей», – написал еще один болельщик.

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