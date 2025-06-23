Дон Черри про «Конн Смайт»: «Маршанд должен был его получить, он был достаточно хорош»

Дон Черри считает, что Брэд Маршанд должен был стать MVP плей-офф НХЛ.

«Конн Смайт Трофи» получил форвард «Флориды» Сэм Беннетт , набравший 22 (15+7) очка за 23 игры при полезности «плюс 7».

В активе Маршанда – 20 (10+10) очков в 23 матчах при полезности «плюс 17».

«Мне казалось, что Маршанд был достаточно хорош и должен был выиграть. Дайте им обоим», – заявил 91-летний Дон Черри в своем подкасте Grapevine.

Бобровский и Куликов на чемпионском параде «Флориды»: взяли российские флаги и дали кубок болельщикам