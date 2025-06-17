Форвард «Витязя» Воробьев может отправиться в НХЛ. Он задрафтован «Сент-Луисом», у него 26 очков в 60 матчах сезона КХЛ
Иван Воробьев может перейти в клуб НХЛ.
23-летний нападающий «Витязя» Иван Воробьев может отправиться в Северную Америку, об этом сообщает «Чемпионат».
Хоккеист был задрафтован «Сент-Луисом» под общим 198-м номером в седьмом раунде драфта НХЛ-2021.
В прошлом сезоне Воробьев набрал 26 (13+13) очков при полезности «минус 12» в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 14:31.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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