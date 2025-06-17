Форвард «Витязя» Воробьев может отправиться в НХЛ. Он задрафтован «Сент-Луисом», у него 26 очков в 60 матчах сезона КХЛ

Иван Воробьев может перейти в клуб НХЛ.

23-летний нападающий «Витязя » Иван Воробьев может отправиться в Северную Америку, об этом сообщает «Чемпионат».

Хоккеист был задрафтован «Сент-Луисом » под общим 198-м номером в седьмом раунде драфта НХЛ-2021.

В прошлом сезоне Воробьев набрал 26 (13+13) очков при полезности «минус 12» в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Среднее игровое время – 14:31.