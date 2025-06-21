Яровой улетел в США. Форвард близок к подписанию контракта новичка с «Каролиной» («Матч ТВ»)
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, игрок с высокой долей вероятности в ближайшее время подпишет контракт новичка с клубом НХЛ.
Срок контракта форварда с «Витязем» истек 31 мая, права на игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат подмосковной команде.
В 2023 году Станислав Яровой был выбран «Каролиной» под 126-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ.
«Нападающий «Витязя» Станислав Яровой в данный момент находится в Каролине, где в ближайшее время должен подписать контракт новичка с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнс».
Несмотря на молчание КХЛ о судьбе «Витязя», который в данный момент испытывает финансовые проблемы, форвард не рассматривает возможности продолжения карьеры в подмосковном клубе», – сообщил источник.
В прошлом сезоне 21-летний нападающий провел 49 матчей за «Витязь» и набрал 12 (9+3) очков при среднем игровом времени 13:16 и полезности «минус 1».