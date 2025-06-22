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Пашин об игре в Северной Америке: «Неудачный, но нужный этап – понял, что надо работать еще больше. Сейчас понимаю, что не был до конца готов»

Александр Пашин оценил опыт игры в Северной Америке.

Российский нападающий провел сезон-2022/23 в фарм-клубе «Каролины» в АХЛ. Он набрал 10 (4+6) очков за 47 игр.

– Два года назад вы вернулись из Северной Америки. Как сейчас оцениваете этот опыт?

– Это был абсолютно нужный этап. Да, неудачный в спортивном плане, но любой опыт – это опыт. Главное – извлечь из него уроки.

– А на что именно тот опыт открыл глаза?

– Понял, что нужно работать еще больше, чтобы закрепиться в первой команде и играть на высоком уровне. Есть много мелких деталей, нюансов, над которыми необходимо было работать уже тогда, но я просто о них не знал.

Благодаря Алексею Юрьевичу Жамнову и Алексею Вячеславовичу Ковалеву многое начал понимать. Они объясняют, рассказывают, и ты уже смотришь на все иначе. Сейчас понимаю, что, возможно, действительно был не до конца готов к той поездке.

– То есть не было ощущения, что после АХЛ требуется много времени, чтобы вернуться на прежний уровень?

– Нет, такого не было. Я прошел предсезонную подготовку вместе с командой, сразу вошёл в работу. Не пришлось адаптироваться долго, – сказал форвард «Спартака» Александр Пашин.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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