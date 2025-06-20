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Гуска заработает 25 млн рублей за сезон в «Адмирале» (Metaratings)

Оклад Адама Гуски по однолетнему контракту с «Адмиралом» составит 25 млн рублей.

Об этом сообщает Metaratings.

20 июня «Торпедо» обменяло спортивные права на словака в «Адмирал» на денежную компенсацию.

Приморский клуб ранее сообщил, что в ближайшее время с игроком будет заключен контракт до конца сезона-2025/26.

В прошлом сезоне Гуска выступал за «Лугано» в чемпионате Швейцарии.  Он провел 13 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,86 шайбы и отражая 89,9% бросков.

В играх за право остаться в лиге Адам Гуска провел 5 матчей, пропуская в среднем 1,39 шайбы и отражая 93,9% бросков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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