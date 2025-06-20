«Торпедо» за 10 млн рублей продало в «Адмирал» права на вратаря Гуску
«Адмирал» получил права на голкипера Адама Гуску.
«Торпедо» и «Адмирал» произвели обмен, в результате которого дальневосточники приобрели спортивные права на вратаря Адама Гуску.
Взамен нижегородцы получили денежную компенсацию.
Приморцы заплатили 10 миллионов рублей за права на словацкого голкипера, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В прошлом сезоне Гуска выступал за «Лугано» в чемпионате Швейцарии.
Он провел 13 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,86 шайбы и отражая 89,9% бросков.
В играх за право остаться в чемпионате Швейцарии Гуска провел 5 матчей, пропуская в среднем 1,39 шайбы и отражая 93,9% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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