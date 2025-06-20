«Торпедо» за 10 млн рублей продало в «Адмирал» права на вратаря Гуску

«Адмирал» получил права на голкипера Адама Гуску.

«Торпедо » и «Адмирал » произвели обмен, в результате которого дальневосточники приобрели спортивные права на вратаря Адама Гуску .

Взамен нижегородцы получили денежную компенсацию.

Приморцы заплатили 10 миллионов рублей за права на словацкого голкипера, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В прошлом сезоне Гуска выступал за «Лугано » в чемпионате Швейцарии.

Он провел 13 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,86 шайбы и отражая 89,9% бросков.

В играх за право остаться в чемпионате Швейцарии Гуска провел 5 матчей, пропуская в среднем 1,39 шайбы и отражая 93,9% бросков.