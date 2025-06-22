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Ротенберг выложил пост в честь Дня памяти и скорби: «84 года назад началась Великая Отечественная война. Помним о мужестве, стойкости и цене победы – вечная память героям»

Ротенберг выложил пост, посвященный Дню памяти и скорби.

«22 июня – День памяти и скорби. 84 года назад началась Великая Отечественная война. Это была одна из самых тяжелых и трагичных страниц в истории нашей страны.

В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. Помним о мужестве, стойкости и цене Победы.

История – это ответственность. Память – это уважение.

Вечная память героям!» – написал бывший главный тренер СКА, вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Фильм «Движение вверх» идеально описывает мою карьеру. Занимаюсь детско-юношеским хоккеем, планируем организацию матча с детишками из Канады, США»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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