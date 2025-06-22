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Экс-тренер «Эдмонтона» Типпет – кандидат на назначение в «Локомотив» (Артур Хайруллин)

«Локомотив» может возглавить Дэйв Типпет.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, 63-летний канадский специалист входит в число претендентов на пост главного тренера ярославского клуба.

Последней тренерской работой Типпета был «Эдмонтон», который он возглавлял на протяжении трех лет, до 2022 года. Канадец также работал в «Хьюстоне», «Лос-Анджелесе», «Далласе» и «Аризоне». 

Ранее «Локомотив» покинул Игорь Никитин, выигравший с командой Кубок Гагарина в минувшем сезоне. Тренер вернулся в ЦСКА. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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