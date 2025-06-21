Анисин о Ротенберге в «Витязе»: «Клуб не будет серой мышью, станет напоминать команду, где играли я, Панарин, Марков. И хотелось бы вернуть красно-белую форму, ее делали под «Детройт»
– Сейчас говорится, что Ротенберг может возглавить «Витязь».
– Дай бог. «Витязь» – клуб с именем, а в последние годы это была серая масса. Появлялось только несколько интересных игроков, которых сразу забирали.
Если Ротенберг возглавит «Витязь», то клуб уже не будет серой мышью, а станет напоминать ту команду, в которой играли я, Артемий Панарин, Даниил Марков. Интерес к этому клубу был большим.
И еще хотелось бы, чтобы вернулась прежняя красно-белая форма. В свое время руководителями это делалось специально под «Детройт». И никогда раньше «Витязь» не играл в черной форме. Также клуб должен играть в Подольске.
В Балашихе команда никому не нужна, а в Чехове арена не подходит под стандарты КХЛ. Вопрос и в деньгах. Как бы кто ни хотел, но без нормального финансирования тяжело что-то сделать, – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин.