Пашков о «Сибири»: «Без Мерфи, Бека и Андреоффа будет очень тяжело. Ткачев в последние годы идет по нисходящей, Сошников не компенсирует потерю легионеров»

Александр Пашков считает, что у «Сибири» будет сложный сезон в КХЛ.

«Без Мерфи , Бека и Андреоффа клубу из Новосибирска будет очень тяжело. Еще и потому, что регион в последнее десятилетие никак не может наладить воспитание молодежи.

В прессе рекламируют новичков «Сибири» Ткачева и Сошникова. По Ткачеву у меня есть вопросы – в последние годы он идет по нисходящей, был незаметен в плей-офф, и не случайно «Трактор» так легко от него отказался.

Сошников в «Адмирале» провел хороший сезон, стал капитаном, для «Сибири » это усиление. Но ни в коем случае не компенсация всех потерянных легионеров.

Плюс все это – возрастные игроки. А в Сибири и на Дальнем Востоке ноги должны быть молодыми и свежими. Тут самый печальный пример – прошлогодний «Амур », – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .

Пашков о Рашевском и «Авангарде»: «В нашем хоккее работает только один фактор – деньги. Фактор тренера из НХЛ – от лукавого, не воспринимайте его всерьез»