Дорофеев – лучший выбор на драфте НХЛ в истории «Вегаса» по версии The Athletic. Форварда взяли в 2019 году под общим 79-м номером
Павел Дорофеев назван лучшим выбором «Вегаса» на драфте НХЛ.
The Athletic составил список лучших и худших выборов каждого из клубов НХЛ на драфте за последние десять лет.
Для «Вегаса», вступившего в НХЛ в 2017 году, этот период охватывает всю историю клуба.
Дорофеев был выбран «Голден Найтс» в 2019 году – в третьем раунде под общим 79-м номером.
В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 35 шайб в 82 матчах при 52 очках.
За карьеру в лиге у 24-летнего россиянина 55 голов в регулярках – больше, чем у любого игрока «Вегаса», выбранного клубом на драфте.
Отметим, что худшим выбором команды назван форвард Коди Глэсс (его взяли под общим 6-м номером на драфте-2017, в минувшем сезоне игрок выступал за «Питтсбург»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
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