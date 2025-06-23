Дорофеев – лучший выбор на драфте НХЛ в истории «Вегаса» по версии The Athletic. Форварда взяли в 2019 году под общим 79-м номером

Павел Дорофеев назван лучшим выбором «Вегаса» на драфте НХЛ.

The Athletic составил список лучших и худших выборов каждого из клубов НХЛ на драфте за последние десять лет.

Для «Вегаса », вступившего в НХЛ в 2017 году, этот период охватывает всю историю клуба.

Дорофеев был выбран «Голден Найтс» в 2019 году – в третьем раунде под общим 79-м номером.

В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 35 шайб в 82 матчах при 52 очках.

За карьеру в лиге у 24-летнего россиянина 55 голов в регулярках – больше, чем у любого игрока «Вегаса», выбранного клубом на драфте.

Отметим, что худшим выбором команды назван форвард Коди Глэсс (его взяли под общим 6-м номером на драфте-2017, в минувшем сезоне игрок выступал за «Питтсбург»).