Протас – лучший выбор «Вашингтона» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic

Алексей Протас назван лучшим выбором «Вашингтона» на драфте НХЛ за 10 лет.

The Athletic составил список лучших и худших выборов каждого из клубов НХЛ на драфте за последние десять лет.

Протаса выбрали под общим 91-м номером в 2019 году. В прошедшем сезоне белорусский форвард набрал 66 (30+36) очков в 76 матчах.

Худшим драфтом «Кэпиталз» стал Лукас Джохансен, выбранный под 28-м номером в 2016 году. Из-за травм защитник провел всего девять матчей в НХЛ .

Прошлый сезон Джохансен провел в фарм-клубе «Вегаса» в АХЛ.