Капризов – лучший выбор «Миннесоты» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic
Кирилл Капризов назван лучшим выбором «Миннесоты» на драфте НХЛ за 10 лет.
The Athletic составил список лучших и худших выборов каждого из клубов НХЛ на драфте за последние десять лет.
Капризова взяли в пятом раунде драфта 2015 года под общим 135-м номером. С момента дебюта в НХЛ россиянин занимает третье место в лиге по количеству голов за игру (0,579), уступая только Остону Мэттьюсу и Леону Драйзайтлю.
В прошлом сезоне Капризов набрал 56 (25+31) очков в 41 игре регулярного сезона.
Худшим пиком «Миннесоты» стал выбор Филипа Юханссона под общим 24-м номером в 2018 году. Защитник не провел за клуб ни одного матча. Сейчас он выступает за «Регле» в шведской лиге.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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