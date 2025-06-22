  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Капризов – лучший выбор «Миннесоты» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic
1

Капризов – лучший выбор «Миннесоты» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic

Кирилл Капризов назван лучшим выбором «Миннесоты» на драфте НХЛ за 10 лет.

The Athletic составил список лучших и худших выборов каждого из клубов НХЛ на драфте за последние десять лет.

Капризова взяли в пятом раунде драфта 2015 года под общим 135-м номером. С момента дебюта в НХЛ россиянин занимает третье место в лиге по количеству голов за игру (0,579), уступая только Остону Мэттьюсу и Леону Драйзайтлю.

В прошлом сезоне Капризов набрал 56 (25+31) очков в 41 игре регулярного сезона.

Худшим пиком «Миннесоты» стал выбор Филипа Юханссона под общим 24-м номером в 2018 году. Защитник не провел за клуб ни одного матча. Сейчас он выступает за «Регле» в шведской лиге. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
рейтинги
logoНХЛ
чемпионат Швеции
logoКирилл Капризов
Филип Юханссон
logoКХЛ
logoРегле
logoМиннесота
Драфт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кравцов – худший выбор «Рейнджерс» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic
11сегодня, 13:56
Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии TSN. Беннетт – 2-й, Маршанд – 3-й, Экблад – 5-й, Гавриков – 6-й, Проворов – 7-й, Орлов – 13-й, Кузьменко – 29-й, Дадонов – 42-й, Самсонов – 49-й
1620 июня, 21:25
Рябкин – 24-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Жаровский – 36-й, Прохоров – 48-й, Агафонов – 78-й, Шефер – 1-й, Хэгенс – 8-й
819 июня, 21:35
Главные новости
Шабанов подпишет с «Филадельфией» контракт на год (Артур Хайруллин)
1545 минут назад
Еронко о Ротенберге: «Он собирается в «Динамо», но не раньше чем через год. Аркадий Ротенберг по-прежнему имеет там влияние»
2359 минут назад
Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Возвращаться нужно с флагом и гимном, а не под дудочку тех, кому выгодно нас принизить. Мы не должны унижаться и принимать их условия»
14сегодня, 14:28
Кравцов – худший выбор «Рейнджерс» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic
11сегодня, 13:56
Подколзин о финале Кубка Стэнли: «Как Капанен ругался с финнами из «Флориды» – это за гранью. Я не смог бы вести такой dirty talk»
5сегодня, 13:40
«Даллас» не планирует обменивать Любушкина. Защитник попал в запас по ходу плей-офф (Эллиотт Фридман)
1сегодня, 13:01
Черкас о СКА: «Меняется модель развития. Руководству нравится модель «Локомотива» – они собирают 12-13-летних ребят по всей стране и доводят до высокого уровня»
9сегодня, 12:38
Подколзин о финале Кубка Стэнли: «Бобровский выиграл у «Эдмонтона» серию. Оборона «Флориды» знает, что за спиной Серега – это придает им уверенности»
4сегодня, 12:24
Мичков – лучший выбор «Филадельфии» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic
3сегодня, 12:10
Босер близок к соглашению с «Миннесотой». Форвард провел 9 сезонов за «Ванкувер» (Ник Кипреос)
11сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
Шабанов не подписывал контракт с «Филадельфией», заявили в агентстве Winners: «Наши партнеры продолжают вести переговоры с клубами НХЛ»
10 минут назад
Форвард «Барса» Голубев о «Реале»: «Лучший клуб мира. Слежу за ним с сезона-2000/01 – значки с Раулем, Фигу, Касильясом и Роберто Карлосом до сих пор висят»
9сегодня, 14:15
Пашин об игре в Северной Америке: «Неудачный, но нужный этап – понял, что надо работать еще больше. Сейчас понимаю, что не был до конца готов»
сегодня, 13:24
Министр спорта Татарстана: «У «Ак Барса» всегда максимальная цель. Есть запрос на обновление команды, надо провести работу над ошибками»
1сегодня, 11:45
Бобровский о чемпионском параде «Флориды»: «В прошлом году было невероятно – много людей вышли отпраздновать победу. В этот раз будет не хуже»
2сегодня, 10:57
Анисин об Овечкине: «Вернется в «Динамо» и год сыграет в КХЛ, думаю. До 50 лет играть не будет, хотя Ягр играет»
1сегодня, 09:35
Рябыкин о КХЛ: «Автомобилист» становится фаворитом Востока. С Буше – сильнейший ход, удивило, что «Авангард» с ним расстался»
16сегодня, 09:01
Фарм «Флориды» сократил отставание от фарма «Ванкувера» в финале АХЛ (2-3). Пулюярви принес «Шарлотт» победу в овертайме 5-го матча серии
6сегодня, 04:35
Рыбин об уходе Мамина: «У ЦСКА всегда что-то меняется, легко расстались со Светлаковым, с Окуловым. Случаются конфликты, иногда игрокам надо сменить локацию»
5вчера, 21:35
Майоров о лучшем матче, который видел: «На ЧМ-81 в Стокгольме мы победили шведов 13:1! Потрясающая игра, все делалось в унисон, правильно, своевременно»
4вчера, 21:18