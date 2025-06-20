Майоров о Кожевникове: «Организм по два литра принимал, что ли? Нарушитель из нарушителей. Приходит после выходного – амбре на пять метров! Сказал: «Зачем нажраться до такой степени?»

Борис Майоров высказался о проблемах Александра Кожевникова с дисциплиной.

–Когда-то рассказывали уморительную историю про уход Кожевникова из «Спартака». Вот только подробности я забыл.

– Вот последние сведения, которые я получил из «Спартака». Кожевников выступал в каком-то подкасте. Его спросили про «Спартак» тех времен.

Он сказал: «Майоров меня выгнал из команды». Спасибо Усачеву, он все это не выпустил. Потому что многие знают, как было на самом деле.

– Вы когда-то рассказывали – но не грех и повторить.

– Кожевников у меня играл, нарушитель из нарушителей. В понедельник приходит после выходного – от него амбре на пять метров!

– Какая неприятность.

– Я ему раз сказал: «Саша, я понимаю, работа тяжелая. В субботу вас распустили. Ну выпил. Так зачем же в воскресенье нажраться до такой степени?»

– Он что?

– Молчит. Я продолжаю: «Не один я запах улавливаю, а все, с кем общаешься».

Это просто невозможно! Организм у него по два литра принимал, что ли? Раз предупредил, второй. А на третий сказал: «На тренировку с таким амбре не приходи». Ну и обрезал его.

– Это что значит?

– В «Спартаке» раз в три месяца выписывалась премия – 300 рублей. Я Кожевникова вычеркнул. Команда в отпуске, сижу на даче. Кто-то гудит около ворот. Выхожу – Кожевников сидит в машине.

– Как нашел?

– Думаю, Сеглин ему подсказал, мой сосед. «Мне с вами надо поговорить». Хорошо, отвечаю.

Сейчас ворота открою, загоняй машину, поговорим в доме. Кожевников вдруг говорит: «Не, не надо, давайте здесь». Ну не надо, так не надо. Мне-то какая разница? Сажусь к нему. Он что-то говорит, я отвечаю. А он с бабой приехал!

– Так.

– Баба тоже что-то вякнула. Кожевников на нее переключился: «А ты иди отсюда, чтоб я тебя не видел». Можете себе представить? Елки-палки!

– Пошла гулять?

– Да, вдоль канала отправилась куда-то. А Кожевников мне вдруг заявляет: «Борис Александрович, я жениться собираюсь».

– На той, которая гулять пошла?

– Вот он мне не сказал на ком. Продолжает: «Мне квартира нужна!» Я отвечаю: «Саша, смотри. Тебя пригласили из Пензы. «Спартак» дал однокомнатную квартиру в хорошем месте».

– Где?

– Сейчас это Подкопаевский переулок, рядом с метро «Проспект Мира». Там Старшинов, кстати, живет. Кожевников развелся – оставил жилье жене.

Второй раз женился, заимел ребенка. «Спартак» дает ему двухкомнатную квартиру в районе Речного вокзала. Снова развелся – квартиру оставил жене. Говорю: «А вот теперь в третий раз приходишь, просишь. А у меня очередь...»

– Очередь хоккеистов?

– Разумеется. Тяжелые времена – 1988 год! Попробуй что-то получи, выбей накануне развала Советского Союза. Объясняю Кожевникову: «Ты третий раз просишь у «Спартака» квартиру. Ты как хочешь – сразу?» – «Да, сразу!» – «В очереди у меня шесть человек. Я тебе называю фамилии. Решай, вместо кого тебе дать». – «Нет, так не пойдет...»

– Чем разговор закончился?

– Я не выдержал: «Для тебя «Спартак» – это кормушка, что ли?» – «Ну почему кормушка?» – «Ты то женишься, то разводишься, это твои решения. «Спартак» – то здесь при чем?» – «Тогда я ухожу!» Ну и уходи.

– Ушел?

– Ушел. А сейчас рассказывает в подкастах, что его «Майоров выгнал». Написал заявление. Я его подписал. Все! – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.