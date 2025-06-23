«Я так счастлив, что больше не нужно играть против этих парней». Маршанд о партнерах по «Флориде» во время чемпионского парада

Брэд Маршанд выступил на чемпионском параде «Флориды».

37-летний форвард перешел в «Пантерс» в марте этого года из «Бостона ». Игрок заключил контракт до конца сезона.

Болельщики «Флориды» скандировали «Спасибо, Бостон!», когда Маршанд вышел на сцену во время парада в честь победы в Кубке Стэнли.

«Я так счастлив, что больше не нужно играть против этих парней», – сказал Маршанд, указывая на своих партнеров из «Флориды».

В минувшем сезоне канадец набрал 51 (23+28) очко в 71 матче.

Маршанд в короне с крысой праздновал чемпионство «Флориды»