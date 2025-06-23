«Я так счастлив, что больше не нужно играть против этих парней». Маршанд о партнерах по «Флориде» во время чемпионского парада
Брэд Маршанд выступил на чемпионском параде «Флориды».
37-летний форвард перешел в «Пантерс» в марте этого года из «Бостона». Игрок заключил контракт до конца сезона.
Болельщики «Флориды» скандировали «Спасибо, Бостон!», когда Маршанд вышел на сцену во время парада в честь победы в Кубке Стэнли.
«Я так счастлив, что больше не нужно играть против этих парней», – сказал Маршанд, указывая на своих партнеров из «Флориды».
В минувшем сезоне канадец набрал 51 (23+28) очко в 71 матче.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sportsnet
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