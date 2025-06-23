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«Я так счастлив, что больше не нужно играть против этих парней». Маршанд о партнерах по «Флориде» во время чемпионского парада

Брэд Маршанд выступил на чемпионском параде «Флориды».

37-летний форвард перешел в «Пантерс» в марте этого года из «Бостона». Игрок заключил контракт до конца сезона. 

Болельщики «Флориды» скандировали «Спасибо, Бостон!», когда Маршанд вышел на сцену во время парада в честь победы в Кубке Стэнли.

«Я так счастлив, что больше не нужно играть против этих парней», – сказал Маршанд, указывая на своих партнеров из «Флориды».

В минувшем сезоне канадец набрал 51 (23+28) очко в 71 матче.

Маршанд в короне с крысой праздновал чемпионство «Флориды»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sportsnet
logoФлорида
logoБостон
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoБрэд Маршанд
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