400 тысяч человек посетили чемпионский парад «Флориды» в Форт-Лодердейле
Чемпионский парад «Флориды» посетили 400 тысяч человек.
Событие в честь победы «Пантерс» в Кубке Стэнли проходит сегодня в Форт-Лодердейле.
«Флорида» завоевала титул второй год подряд.
Как передает Sportsnet, на праздничном параде присутствовали 400 тысяч человек.
Бобровский выступил с речью на чемпионском параде «Флориды»: «Отличный сезон, прекрасный плей-офф, великолепная победа. Бог даст, мы соберемся здесь и в следующем году»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sportsnet
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