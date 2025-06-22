400 тысяч человек посетили чемпионский парад «Флориды» в Форт-Лодердейле

Чемпионский парад «Флориды» посетили 400 тысяч человек.

Событие в честь победы «Пантерс» в Кубке Стэнли проходит сегодня в Форт-Лодердейле.

«Флорида » завоевала титул второй год подряд.

Как передает Sportsnet, на праздничном параде присутствовали 400 тысяч человек.

Бобровский выступил с речью на чемпионском параде «Флориды»: «Отличный сезон, прекрасный плей-офф, великолепная победа. Бог даст, мы соберемся здесь и в следующем году»