Бобровский выступил с речью на чемпионском параде «Флориды»: «Отличный сезон, прекрасный плей-офф, великолепная победа. Бог даст, мы соберемся здесь и в следующем году»

Сергей Бобровский выступил на чемпионском параде «Флориды».

«Сегодня удивительный день. Спасибо всем, что пришли. Это было здорово, отличный год, прекрасный плей-офф и великолепная победа.

Мне нравится собираться здесь в это время года с замечательным руководством, тренерским штабом, с этой фантастической командой. С вами, невероятными болельщиками.

Бог даст, мы сможем собраться здесь и в следующем году», – сказал голкипер «Флориды».

Барков исполнил кричалку в честь Бобровского во время чемпионского парада «Флориды». Фанаты и другие игроки подхватили