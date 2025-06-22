Бобровский выступил с речью на чемпионском параде «Флориды»: «Отличный сезон, прекрасный плей-офф, великолепная победа. Бог даст, мы соберемся здесь и в следующем году»
Сергей Бобровский выступил на чемпионском параде «Флориды».
«Сегодня удивительный день. Спасибо всем, что пришли. Это было здорово, отличный год, прекрасный плей-офф и великолепная победа.
Мне нравится собираться здесь в это время года с замечательным руководством, тренерским штабом, с этой фантастической командой. С вами, невероятными болельщиками.
Бог даст, мы сможем собраться здесь и в следующем году», – сказал голкипер «Флориды».
Барков исполнил кричалку в честь Бобровского во время чемпионского парада «Флориды». Фанаты и другие игроки подхватили
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CBS Miami
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