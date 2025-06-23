Денисенко – худший выбор «Флориды» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic
Григорий Денисенко назван худшим выбором «Флориды» на драфте НХЛ за 10 лет.
The Athletic составил список лучших и худших выборов каждого из клубов НХЛ на драфте за последние десять лет.
Денисенко взяли под 15-м номером в 2018 году. Российский нападающий сыграл за «Пантерс» 26 матчей за три сезона, набрав 7 очков. В 2023 году «Флорида» выставила его на драфт отказов, после чего игрока забрал «Вегас». Денисенко выступал за фарм-клуб «Голден Найтс» в АХЛ, «Нэшвилл» выменял россиянина в феврале этого года.
Лучший пиком «Флориды» признали Антона Лунделля, задрафтованного в 2020 году под общим 212-м номером.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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