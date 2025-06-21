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Еронко о работе в «Сан-Хосе»: «Это как большая корпорация по типу Google, где всем на тебя насрать. Митинги – скучная рутина, где ничего не выясняется, не объясняется»

Игорь Еронко поделился деталями о работе скаутом «Сан-Хосе».

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир, комментируя увольнение Игоря в марте 2024 года, заявил: «Еронко не выполнял свои обязанности, не соответствовал стандарту. Он не смотрел игры и не делал того, что мы просили».

«Вроде как Майк Грир спрашивал у каких-то скаутов, которые работают в России, хожу ли я на матчи.

Но скауты, которые работают здесь, не заинтересованы в том, чтобы какой-то другой скаут продолжал работать, потому что освобождается одно место, а их ограниченное количество, и его можно какому-то другу, знакомому попробовать предложить.

За годы в «Авангарде» и время скаутом я поднаелся хоккеем. В какой-то момент у меня интерес пропал к тому, что я делаю.

Плюс работа скаута – довольно монотонная, скучная. Все митинги (собрания – Спортс’‘), которые там проходят, – это скучная рутина, где ничего не выясняется, не объясняется.

Да, могут прислать материалы, чтобы ты ознакомился – что лучше выделять у игроков, к чему мы стремимся, но там никакой обратной связи.

Это как большая-большая корпорация по типу Google, где всем на тебя в принципе насрать. А я привык немного к другой атмосфере, в том же «Авангарде», где куча заинтересованных людей работает вместе и к чему-то конкретному идет.

Тут я, наверное, оказался не готов к тому, что результат работы не виден. И он виден на горизонте минимум пяти лет.

Выбрать Селебрини каждый дурак может, а выбрать кого-то во втором, третьем, четвертом и уж тем более в седьмом раунде, чтобы он добрался до НХЛ и заиграл – это намного тяжелее. И промежуток очень большой.

Ты выбрал игрока в 18 лет. Если парень из седьмого раунда в 23 года приедет в НХЛ и начнет разрывать, как Дацюк, – это круто. Но горизонт пяти лет. Может, мне не хватило терпения», – сказал Игорь Еронко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: страница «Коробка» в VK
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