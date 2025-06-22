Подколзин о финале Кубка Стэнли: «Бобровский выиграл у «Эдмонтона» серию. Оборона «Флориды» знает, что за спиной Серега – это придает им уверенности»

Василий Подколзин назвал Сергея Бобровского причиной поражения в финале плей-офф.

В решающей серии «Эдмонтон » уступил «Флориде» со счетом 2-4. Российский голкипер «Пантерс » провел все шесть матчей в противостоянии.

«Когда там играет Серега – тяжело. Объективно тяжело. Нужно пройти не только через защиту, но и через него.

У них оборона не идеальная, но они знают, что за спиной Бобровский . И им это уверенности придает. Где-то могут даже ошибаться, но не парятся. Им это дает свободу.

Видно было, что вся команда ощущала его надежность, а уверенность во вратаре – большое дело.

Поэтому я считаю, что эту серию в итоге выиграл у нас именно Бобровский», – сказал нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин .

Подколзин о плей-офф: «Эдмонтон» играл лучше всех в равных составах. Пропускали голы, которых можно было избежать – это ключевой фактор»