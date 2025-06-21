Василий Подколзин: «Хотел бы остаться в «Эдмонтоне» как можно дольше. Мы не выиграли титул, но есть фундамент, надо строить дальше»

Василий Подколзин заявил, что хочет продолжить карьеру в «Эдмонтоне».

«Ойлерс» проиграли «Флориде» в финале Кубка Стэнли во втором подряд сезоне.

– И вот если подводить итог: что этот сезон для вас значит? Перевернулась ваша карьера за этот год?

– Этот сезон – шаг вперед. Для меня главное было провести полный сезон в НХЛ – и я это сделал. Потом, конечно, аппетит приходит во время еды: хочется играть больше, забивать больше.

Но я сыграл все матчи, играл важную роль. И я бы хотел остаться здесь как можно дольше. Я вчера на собрании так и сказал. Это хороший сезон, он дал мне опыт, дал мне понимание, что я могу быть нужным, могу помогать.

Есть ощущение недосказанности, потому что мы не выиграли. Я, честно, был уверен, что что-то в этом году случится. Я не думал, что мы проиграем. Но все равно – это шаг. Теперь есть фундамент, на котором можно строить дальше, – сказал форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин .