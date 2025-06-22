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Подколзин о плей-офф: «Эдмонтон» играл лучше всех в равных составах. Пропускали голы, которых можно было избежать – это ключевой фактор»

Василий Подколзин заявил, что «Эдмонтон» лучше всех играл в равных составах.

В финальной серии Кубка Стэнли «Ойлерс» уступили «Флориде» со счетом 2-4.

«Если сравнивать с тем годом, мы в плей-офф шли намного лучше. И я был уверен: если наладим игру в меньшинстве и сможем забивать в большинстве, то «5 на 5» нас никто не обыграет.

В принципе, так оно и получилось. Не считая последнего матча, в равных составах мы играли лучше всех. Но подвела игра в неравных составах во всех сериях.

Пропускали голы, которых можно было избежать. Это стало ключевым фактором», – сказал нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин.

Подколзин объяснял игрокам «Эдмонтона» фильм «Ирония судьбы»: «Это наше кино на Новый год – там человек напился и проснулся в другом городе. Они говорят: «Классная история»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВасилий Подколзин
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoФлорида
logoКубок Стэнли
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