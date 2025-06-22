Подколзин объяснял игрокам «Эдмонтона» фильм «Ирония судьбы»: «Это наше кино на Новый год – там человек напился и проснулся в другом городе. Они говорят: «Классная история»
Василий Подколзин показал игрокам «Эдмонтона» фильм «Ирония судьбы».
Ранее нападающий канадского клуба рассказал, что ходил с партнерами по команде в русский ресторан в Нью-Йорке.
«Там даже «Иронию судьбы» показывали. Сидим, а за нашим столом по телевизору – сцена из фильма.
Они спрашивают: «А что это?» Я им объясняю: «Это наш фильм на Новый год, у нас каждый год его показывают. Там человек напился, проснулся в другом городе».
Говорят: «Классная история», – заявил форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.
Подколзин о посещении русского ресторана с партнерами из «Ойлерс»: «Заказал наливки. Сказал: «Попробуйте что-то новое, а то в своих стейкхаусах все соду пьете»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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