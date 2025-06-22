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ФХР, СКА, «Динамо», «Трактор», «Салават», ЦСКА и другие клубы КХЛ выложили посты в честь Дня памяти и скорби

ФХР и клубы КХЛ выложили посты, посвященные Дню памяти и скорби.

«22 июня – особая дата для нашей страны. Это день, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, День памяти и скорби, когда мы вспоминаем о героизме защитников Отечества – о тех, кто выжил, и тех, кто погиб.

Помним всегда», – сказано в сообщении Федерации хоккея России (ФХР).

«22 июня – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, изменившая миллионы судеб, унесшая миллионы жизней.

Никто не забыт, ничто не забыто», – написал СКА.

«Помним подвиг и мужество нашего народа. Вечная память погибшим», – выложил в соцсетях «Салават Юлаев».

«Вспоминаем тех, кто отдал жизнь за мир. Скорбим. Благодарим», – говорится в посте «Трактора».

«84 года назад началась Великая Отечественная война, одна из самых трагичных страниц в истории человечества. Благодаря беспримерному мужеству, стойкости и патриотизму советских граждан от фашистской угрозы была спасена не только наша страна, но и весь мир.

Этот день мы будем помнить всегда! Как и великий подвиг наших предков», – говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

«22 июня 1941 года началось страшное событие, унесшее жизни миллионов людей.

Сегодня – день памяти и скорби. Мы всегда будем чтить подвиг воинов, освобождавших территории нашей страны ради нашего с вами будущего.

Никто не забыт, ничто не забыто», – написало «Динамо».

Отметим, что на момент публикации большая часть клубов Фонбет чемпионата КХЛ выложила сообщения в своих соцсетях.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ФХР
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