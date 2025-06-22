Рябыкин о КХЛ: «Автомобилист» становится фаворитом Востока. С Буше – сильнейший ход, удивило, что «Авангард» с ним расстался»

Дмитрий Рябыкин назвал «Автомобилист» одним из фаворитов Восточной конференции.

– Команда в последние годы – на подходе к финалу, не хватает каких-то мелочей. Переезд на новую арену, видимо, мотивировал Екатеринбург провести мощную селекцию.

– Кого отметите?

– Сильнейший ход – с Буше . Меня удивило, что Омск решил с ним расстаться. Качественный, стабильный снайпер, полностью адаптированный к КХЛ и гарантирующий результат. Таких на рынке легионеров крайне трудно найти.

«Авангард», кстати, забрал у «Автомобилиста» защитника Блэкера . Неплохого, но отнюдь не лидера. На мой взгляд, это неравноценный размен с Буше.

Зато в Екатеринбурге многое сделано и для глубины атаки. Например, форвард Горбунов из Минска – отличное усиление под второе-третье звено. Насколько понимаю, взяли и интересных ребят из «Витязя», при этом на подходе у «Автомобилиста» хорошая молодежь.

Если говорить о качестве и глубине состава, то «Автомобилист » наряду с «Авангардом » становится фаворитом Востока.

Челябинск, Казань, Магнитка тоже хороши, но пока все-таки чуть позади, – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин .

Рябыкин о селекции «Авангарда»: «Омск идет ва-банк, судя по объему сделок и финансов. Команда и в ходе последнего плей-офф выглядела укомплектованной»