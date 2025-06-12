Антипов о Ротенберге: «СКА превратился из середняка в топ-клуб за время его работы. Свой тренерский потенциал он еще не раскрыл»

Владимир Антипов заявил, что Роман Ротенберг еще не раскрыл тренерский потенциал.

Бывший главный тренер СКА был отправлен в отставку после трех с половиной лет работы во главе команды. С 2011 года он также был вице-президентом армейского клуба.

«Хоть я никогда и не был тренером, тем не менее, понимаю, что любая отставка не проходит безболезненно для любого специалиста. А тем более, в данной ситуации, когда Роман Ротенберг за время работы в СКА сделал клуб самым рейтинговым среди всех команд КХЛ.

И это было не только в 2015 и 2017 году, когда питерский клуб завоевывал Кубок Гагарина, а из сезона в сезон. За время его работы клуб превратился из середняка в топ-клуб, способный решать самые высокие задачи.

Прошлый сезон получился непростым, и в итоге команда вылетела в первом раунде. Было много объективных причин, но руководство не каждого клуба может и хочет терпеть, как это было, к примеру, в «Динамо» при Олеге Знарке или в «Локомотиве» при Игоре Никитине . В итоге и Знарок, и Никитин выиграли со своими командами Кубок Гагарина.

Уверен, что и Роман еще не раскрыл свой тренерский потенциал, – сказал бывший нападающий сборной России Владимир Антипов .

Ротенберг поздравил с Днем России: «Хоккей – неотъемлемая часть страны, образа жизни и самосознания. Только вместе мы сможем сделать Россию лучше, сильнее, безопаснее и здоровее»