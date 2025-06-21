Пашин о 52-летнем Ковалеве: «Великий игрок. С закрытыми глазами делает вещи, которые я до сих пор не знаю, как исполнить»
Александр Пашин назвал Алексея Ковалева великим игроком.
52-летний Ковалев является ассистентом главного тренера в «Спартаке».
– Какие впечатления остались от работы с Алексеем Ковалевым?
– Он – великий игрок. Показывает то, чего ты сам не замечаешь. С его стороны видно игру иначе. Он всегда выходил с нами на лед и был в отличной форме.
– Правда, что до сих пор может дать фору действующим игрокам?
– Абсолютно. Он в полном порядке. Может показать некоторые вещи, которые я до сих пор не знаю, как исполнить, а он это делает грубо говоря с закрытыми глазами, – сказал 22-летний нападающий «Спартака» Александр Пашин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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