Пашин о 52-летнем Ковалеве: «Великий игрок. С закрытыми глазами делает вещи, которые я до сих пор не знаю, как исполнить»

Александр Пашин назвал Алексея Ковалева великим игроком.

52-летний Ковалев является ассистентом главного тренера в «Спартаке».

– Какие впечатления остались от работы с Алексеем Ковалевым?

– Он – великий игрок. Показывает то, чего ты сам не замечаешь. С его стороны видно игру иначе. Он всегда выходил с нами на лед и был в отличной форме.

– Правда, что до сих пор может дать фору действующим игрокам?

– Абсолютно. Он в полном порядке. Может показать некоторые вещи, которые я до сих пор не знаю, как исполнить, а он это делает грубо говоря с закрытыми глазами, – сказал 22-летний нападающий «Спартака » Александр Пашин .