«Спартак» продлил контракт с Пашиным до 2028 года
«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Александром Пашиным.
Срок соглашения рассчитан на три года – до конца сезона-2027/28.
В минувшем сезоне 22-летний форвард набрал 49 (16+33) очков в 67 играх регулярного чемпионата за «Спартак». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 12 матчей, отметившись 6 (2+4) баллами.
По ходу плей-офф ВХЛ Александр Пашин укрепил фарм-клуб «Спартака» воскресенский «Химик», набрав 9 (5+4) очков за 11 игр и став серебряным призером Кубка Чемпиона России.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
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