«Спартак» продлил контракт с Пашиным до 2028 года

«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Александром Пашиным.

Срок соглашения рассчитан на три года – до конца сезона-2027/28.

В минувшем сезоне 22-летний форвард набрал 49 (16+33) очков в 67 играх регулярного чемпионата за «Спартак». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 12 матчей, отметившись 6 (2+4) баллами.

По ходу плей-офф ВХЛ Александр Пашин укрепил фарм-клуб «Спартака » воскресенский «Химик », набрав 9 (5+4) очков за 11 игр и став серебряным призером Кубка Чемпиона России.