Бобровский о 6-й игре финала: «Флориде» не нужно думать о Кубке. Мы должны сосредоточиться на первом периоде, первой смене. Это будет хороший, напряженный матч»

Сергей Бобровский высказался о шестом матче финала Кубка Стэнли.

«Флорида » ведет в финальной серии со счетом 3-2.

«Нам не нужно думать о Кубке или чем-то таком. Мы просто должны перезагрузиться, собраться и сосредоточиться на первом периоде, на первой смене, не думать о том, что будет или том, что было.

Это будет хороший, напряженный хоккейный матч, и мы с нетерпением его ждем», – сказал вратарь «Пантерс».

Шестая игра пройдет во Флориде 18 июня.