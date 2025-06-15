Бобровский о 6-й игре финала: «Флориде» не нужно думать о Кубке. Мы должны сосредоточиться на первом периоде, первой смене. Это будет хороший, напряженный матч»
Сергей Бобровский высказался о шестом матче финала Кубка Стэнли.
«Флорида» ведет в финальной серии со счетом 3-2.
«Нам не нужно думать о Кубке или чем-то таком. Мы просто должны перезагрузиться, собраться и сосредоточиться на первом периоде, на первой смене, не думать о том, что будет или том, что было.
Это будет хороший, напряженный хоккейный матч, и мы с нетерпением его ждем», – сказал вратарь «Пантерс».
Шестая игра пройдет во Флориде 18 июня.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
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