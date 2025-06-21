Светлов о серии «Флориды» с «Эдмонтоном»: «Средняя результативность – 7,5 шайб за игру. Забито на 13 голов больше, чем за два последних финала КХЛ вместе взятых. Космос!»

Сергей Светлов высказался о финальной серии Кубка Стэнли-2025.

В финале «Флорида » победила «Эдмонтон » со счетом 4-2.

– В чем лично для вас феномен финальной серии?

– В шести матчах заброшено 45 шайб. Средняя результативность – семь с половиной шайб за игру. Забито на 13 голов больше, чем за два последних финала КХЛ вместе взятых. Космос!

– В чем причины?

– Вижу три главных фактора. Первый – исполнительское мастерство. Голевых моментов в финале было не так много, но их реализация оказалась очень высокой, порядка 50 процентов. И тут мы вернулись во времена советского хоккея, в котором реализация была такой же, а может, и еще выше.

Второй фактор – тактический. В НХЛ давно нет оборонительного хоккея, практически все команды играют вертикально, никаких раскатов, шайба сразу доставляется в зону атаки, причем не в угол площадки, а на ближний и дальний пятачки.

Ну и третий момент – вратарская экипировка. Понятно, что уровень голкиперов в НХЛ высочайший. Тем не менее забрасывается много шайб – и не только за счет индивидуального мастерства.

– Тогда еще за счет чего?

– Визуально мне показалось, что вратари НХЛ выглядят чуть меньше, чем вратари КХЛ. Потом уточнил этот момент, оказалось, что в НХЛ очень жестко следят за габаритами вратарской экипировки. Насколько понимаю, у нас стандарты чуть более мягкие.

Вообще посмотрите хоккей семидесятых-восьмидесятых – и сравните с нынешним. В наше время скорости тоже были очень приличными – как и индивидуальное мастерство. Но вратари не были богатырями, да и их экипировка была совсем другой. Во всяком случае своими габаритами они не закрывали все ворота – как нынешние голкиперы.

В свое время у меня в «Ладе» начинал свою карьеру Василий Кошечкин , так вот он за счет габаритов и формы фактически закрывал ворота. В КХЛ последних лет то же можно сказать об Иване Федотове или Игоре Бобкове .

– Как вы относитесь к огромным голкиперам?

– Можно долго спорить, заменяет ли игра по площадям классическую вратарскую технику, не идет ли упрощение стиля. Но «баскетбольные» тенденции развития хоккея очевидны – вратари становятся все выше и больше. Профессионалам это нужно анализировать и учитывать, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов.