Морис о Бобровском: «Элитный игрок, которого мы порой недооцениваем, воспринимаем его игру как должное. Спокойствие Сергея передается команде»

Пол Морис выступил с похвалой в адрес Сергея Бобровского.

Вратарь «Флориды» отразил 19 бросков из 21 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Ойлерс» (5:2, 3-2). Он повторил рекорд НХЛ по числу побед на выезде за один плей-офф (10).

«Он невероятный, элитный игрок, которого, как мне кажется, мы порой недооцениваем и воспринимаем его игру как должное, потому что он всегда стабилен.

Если и бывает пропущенная шайба, которой он остался недоволен, это никак не влияет на то, что будет дальше. Его умение концентрироваться – это тренированный навык. Возможно, это и талант, не знаю. Но я точно знаю, что он тратит огромное количество времени на развитие концентрации, своего мастерства, и к этому добавляется еще и его опыт.

С Сергеем приходит особое спокойствие, которое передается всей команде», – сказал главный тренер «Флориды».