Фетисов о кино: «Про «Русскую пятерку» снимали и канадцы, и американцы, и шведы – только мы никак не можем. Это может быть фильм не про спортивный подвиг»

Вячеслав Фетисов считает, что в России должны снять фильм про «Русскую пятерку».

28 октября 1995 года в составе «Детройта» в одном звене вышли защитники Фетисов и Владимир Константинов , а также нападающие Сергей Федоров , Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов .

«Про «Русскую пятерку» снимали и канадцы, и американцы, и шведы. Только мы никак не можем снять.

Мне кажется, там много чего интересного. Это может быть кино не просто про спортивный подвиг», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Фетисов о словах про хоккейную державу: «Нас выкинули с ЧМ и Олимпиады. Являемся ли мы сегодня спортивной державой? Конечно, нет. Нас не слушают при принятии решений, мы не авторитет»