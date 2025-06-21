Владимир Крикунов: «У АКМ есть деньги, надо было заявляться в КХЛ в этом году. Знаю, что Тула готовится зайти в лигу в 2026-м»

Владимир Крикунов высказался о возможном вступлении АКМ в КХЛ.

«У АКМ есть деньги, ему надо было заявляться в КХЛ уже в этом году, особенно в контексте проблем «Витязя ».

Знаю, что Тула готовится зайти в КХЛ в 2026 году. Предполагаю, что клуб решит вопрос с ареной и уже в будущем году будет играть в КХЛ», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

ВХЛ утвердила участников сезона-2025/26. АКМ продолжит выступление в лиге, клуб ранее собирался вступить в КХЛ