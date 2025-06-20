Бусыгин перейдет в «Автомобилист» из «Витязя» в обмен на денежную компенсацию. Защитником интересовался СКА
Ярослав Бусыгин перейдет в «Автомобилист».
Екатеринбургский клуб выменяет 22-летнего защитника у «Витязя» на денежную компенсацию, об этом сообщает «Чемпионат».
До отставки Романа Ротенберга сообщалось об интересе к хоккеисту со стороны СКА.
В прошедшем сезоне Ярослав Бусыгин провел 59 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 19 (6+13) очков при полезности «минус 1»и игровом времени 18:19.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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