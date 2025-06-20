Ротенберг выложил видео хита Фетисова на турнире ПМЭФ: «Силовой от Вячеслава Александровича. Держим удар»

Роман Ротенберг выложил видео хита Вячеслава Фетисова на хоккейном турнире ПМЭФ.

Двукратный олимпийский чемпион провел силовой примем против экс-тренера СКА.

«Силовой от Фетисова Вячеслава Александровича. Держим удар», – подписал ролик главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Напомним, команда «Политика» со счетом 3:2 обыграла команду «Бизнес» и стала победителем Фонбет Кубка Росконгресса на ПМЭФ.

Две шайбы в составе «Бизнеса» забросил Ротенберг. Экс-тренер СКА в итоге стал лучшим бомбардиром турнира: на его счету 5 голов за 2 матча.

Лучшим ассистентом стал двукратный олимпийский чемпион, капитан «Политики» Вячеслав Фетисов .