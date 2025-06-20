Ротенберг выложил видео хита Фетисова на турнире ПМЭФ: «Силовой от Вячеслава Александровича. Держим удар»
Роман Ротенберг выложил видео хита Вячеслава Фетисова на хоккейном турнире ПМЭФ.
Двукратный олимпийский чемпион провел силовой примем против экс-тренера СКА.
«Силовой от Фетисова Вячеслава Александровича. Держим удар», – подписал ролик главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Напомним, команда «Политика» со счетом 3:2 обыграла команду «Бизнес» и стала победителем Фонбет Кубка Росконгресса на ПМЭФ.
Две шайбы в составе «Бизнеса» забросил Ротенберг. Экс-тренер СКА в итоге стал лучшим бомбардиром турнира: на его счету 5 голов за 2 матча.
Лучшим ассистентом стал двукратный олимпийский чемпион, капитан «Политики» Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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