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Глава РФПИ Дмитриев о матчах с США: «И хоккей, и UFC, и футбол обсуждались. Надеемся, часть игр будет в этом году. Важно, что у нас есть замечательный господин Овечкин, легенда во всем мире»

Кирилл Дмитриев высказался об идее провести матч между командами из России и США.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.

– В начале весны спортивную общественность в России взбудоражило сообщение, что во время одного из раундов российско-американских переговоров в Эр-Рияде появилась предварительная договоренность о проведении хоккейного матча между командами КХЛ и НХЛ. Насколько серьезно это обсуждалось тогда? И когда возможна реализация этой идеи?

– Я более широко скажу: точно обсуждались различные спортивные события, которые будут интересны, безусловно, и российским зрителям, и американским. Это и хоккей, и UFC, и футбол. Мы надеемся, что будут эти матчи и часть из них будет в этом году. Мы смотрим.

Очень важно, что у нас, например, есть замечательный господин Овечкин, который является легендой не только в России, но и во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах. И мы видим, что наши успешные спортсмены очень хорошо представляют Россию на мировом уровне, – заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Известия»
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