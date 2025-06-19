Третьяк о Бобровском: «Победа в плей-офф НХЛ напомнила всему миру: русская вратарская школа – сильнейшая. ФХР удалось создать среду для развития спортсменов»

Владислав Третьяк назвал российскую вратарскую школу сильнейшей в мире.

«Блестящая игра и победа Бобровского в плей-офф НХЛ в очередной раз напомнила всему хоккейному миру, что именно русская вратарская школа – сильнейшая.

Более 10 наших ребят стабильно играют в командах НХЛ, в России растут и прогрессируют новые талантливые голкиперы. Еще в 2006-м ФХР взяла стратегический курс на усиление подготовки вратарей. Успехи в этом направлении очевидны.

Нам удалось создать благоприятную среду для развития спортсменов. Намного больше сил и средств вкладывается в персональную работу с голкиперами.

Если раньше даже в топ-командах не было отдельного тренера вратарей, то сейчас почти у всех клубов по два-три таких специалиста», – сказал президент ФХР .