Волков о переходе в «Авангард»: «Одна из лучших организаций в КХЛ, уровень НХЛ, команда хочет Кубок Гагарина. С удовольствием погулял по центру Омска – все очень красиво»
Нападающий ранее подписал соглашение на три сезона с клубом.
– Что стало решающим фактором в выборе?
– Это одна из лучших организаций в КХЛ. Уровень НХЛ. Команда с амбициями, хочет выиграть Кубок. Мы сошлись в этом.
Поговорил с главным тренером, с Алексеем Сопиным по поводу вектора развития клуба. Поэтому принял решение в пользу Омска.
– Контракт на три года для нашей лиги считается достаточно длительным. Почему именно такой срок?
– Команда строится не один год. Понятно, что все хотят выиграть за сезон, но никто не знает, как получится. «Авангард» – амбициозная команда, она смотрит в будущее, и я с этим согласен.
Я сам хотел контракт подлиннее, чтобы полностью отдавать себя клубу, болельщикам и не думать о продлении, новом соглашении, абстрагироваться от всего - играть в хоккей и приносить пользу.
Тем более прошлый контракт был на 3,5 года – я его отработал. Да, там был обмен, но я свои обязательства по контракту выполнил в полной мере.
Решение об обмене принимал не я. Когда игрока обменивают, как правило, его не спрашивают.
– Успели прогуляться по Омску?
– У меня было не так много времени. Я прилетал, можно сказать, на сутки. Так как часовые пояса разные, у меня было немного времени прогуляться.
До этого был в Омске пару раз, толком никуда не ходил. Сейчас там хорошая погода. Когда я приезжал, было +28, солнечно.
С удовольствием погулял по центру города, все очень красиво, много людей – как раз был выходной. Конечно, как приеду перед сезоном с удовольствием погуляю побольше.
Немного успел посмотреть район, где будем с семьей жить, но пока не арендовал ничего. Уже перед началом сезона буду этим заниматься, – сказал Александр Волков.