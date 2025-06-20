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Волков о переходе в «Авангард»: «Одна из лучших организаций в КХЛ, уровень НХЛ, команда хочет Кубок Гагарина. С удовольствием погулял по центру Омска – все очень красиво»

Александр Волков назвал «Авангард» одной из лучших организаций в КХЛ.

Нападающий ранее подписал соглашение на три сезона с клубом.

– Что стало решающим фактором в выборе?

– Это одна из лучших организаций в КХЛ. Уровень НХЛ. Команда с амбициями, хочет выиграть Кубок. Мы сошлись в этом.

Поговорил с главным тренером, с Алексеем Сопиным по поводу вектора развития клуба. Поэтому принял решение в пользу Омска.

– Контракт на три года для нашей лиги считается достаточно длительным. Почему именно такой срок?

–  Команда строится не один год. Понятно, что все хотят выиграть за сезон, но никто не знает, как получится. «Авангард» – амбициозная команда, она смотрит в будущее, и я с этим согласен.

Я сам хотел контракт подлиннее, чтобы полностью отдавать себя клубу, болельщикам и не думать о продлении, новом соглашении, абстрагироваться от всего - играть в хоккей и приносить пользу.

Тем более прошлый контракт был на 3,5 года – я его отработал. Да, там был обмен, но я свои обязательства по контракту выполнил в полной мере.

Решение об обмене принимал не я. Когда игрока обменивают, как правило, его не спрашивают.

– Успели прогуляться по Омску?

– У меня было не так много времени. Я прилетал, можно сказать, на сутки. Так как часовые пояса разные, у меня было немного времени прогуляться.

До этого был в Омске пару раз, толком никуда не ходил. Сейчас там хорошая погода. Когда я приезжал, было +28, солнечно.

С удовольствием погулял по центру города, все очень красиво, много людей – как раз был выходной. Конечно, как приеду перед сезоном с удовольствием погуляю побольше.

Немного успел посмотреть район, где будем с семьей жить, но пока не арендовал ничего. Уже перед началом сезона буду этим заниматься, – сказал Александр Волков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoАлександр Волков
logoАвангард
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