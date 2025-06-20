Ротенберг о шансах вернуться в КХЛ главным тренером: «Время покажет. Сейчас занимаюсь детско-юношеским хоккеем – каждый день тренирую детей»

Роман Ротенберг оценил свои шансы на возвращение в КХЛ в роли главного тренера.

44-летний специалист занимал эту должность в СКА с января 2022 года, но был отправлен в отставку по ходу этого межсезонья новым советом директоров клуба.

«Сейчас я занимаюсь детско-юношеским хоккеем, развитием детей, каждый день их тренирую.

Возвращение на пост тренера клуба КХЛ? Время покажет», – сказал вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг .

Ротенберг поучаствовал в ПМЭФ: «Вместе с Дегтяревым обсудили взаимодействие спорта и бизнеса, вопросы эффективного управления. Вперед, Россия»