Ротенберг о шансах вернуться в КХЛ главным тренером: «Время покажет. Сейчас занимаюсь детско-юношеским хоккеем – каждый день тренирую детей»
Роман Ротенберг оценил свои шансы на возвращение в КХЛ в роли главного тренера.
44-летний специалист занимал эту должность в СКА с января 2022 года, но был отправлен в отставку по ходу этого межсезонья новым советом директоров клуба.
«Сейчас я занимаюсь детско-юношеским хоккеем, развитием детей, каждый день их тренирую.
Возвращение на пост тренера клуба КХЛ? Время покажет», – сказал вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.
Ротенберг поучаствовал в ПМЭФ: «Вместе с Дегтяревым обсудили взаимодействие спорта и бизнеса, вопросы эффективного управления. Вперед, Россия»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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