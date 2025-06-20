  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о шансах вернуться в КХЛ главным тренером: «Время покажет. Сейчас занимаюсь детско-юношеским хоккеем – каждый день тренирую детей»
14

Ротенберг о шансах вернуться в КХЛ главным тренером: «Время покажет. Сейчас занимаюсь детско-юношеским хоккеем – каждый день тренирую детей»

Роман Ротенберг оценил свои шансы на возвращение в КХЛ в роли главного тренера.

44-летний специалист занимал эту должность в СКА с января 2022 года, но был отправлен в отставку по ходу этого межсезонья новым советом директоров клуба.

«Сейчас я занимаюсь детско-юношеским хоккеем, развитием детей, каждый день их тренирую.

Возвращение на пост тренера клуба КХЛ? Время покажет», – сказал вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

Ротенберг поучаствовал в ПМЭФ: «Вместе с Дегтяревым обсудили взаимодействие спорта и бизнеса, вопросы эффективного управления. Вперед, Россия»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoРоман Ротенберг
детский хоккей
logoКХЛ
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг поучаствовал в ПМЭФ: «Вместе с Дегтяревым обсудили взаимодействие спорта и бизнеса, вопросы эффективного управления. Вперед, Россия»
12сегодня, 04:16
Майоров о Ротенберге в СКА: «Поражаюсь, как он терпел такое давление. Немыслимо! Откройте интернет – ни одного положительного отзыва, я бы не выдержал»
15вчера, 21:51
Роман Ротенберг: «Овечкин – великий спортсмен нашей истории. Благодаря Саше в новостях сейчас постоянно хоккей»
17вчера, 17:28
Главные новости
«Торпедо» за 10 млн рублей продало в «Адмирал» права на вратаря Гуску
2 минуты назад
Мамин подпишет контракт с «Динамо». 30-летний форвард провел 547 матчей за ЦСКА (Sport24)
444 минуты назад
«Юта» готова обменять 4-й общий пик драфта-2025. Бьюгстэд станет свободным агентом, Маччелли доступен для обмена (Дэвид Паньотта)
157 минут назад
«Авангард» заплатит 120 млн рублей за Рашевского. Форвард перейдет из «Динамо» (Артур Хайруллин)
26сегодня, 08:14
Беннетт заявил, что продлит контракт с «Флоридой»: «Я, #####, не уйду»
16сегодня, 08:01
Макдэвид о возможном продлении с «Эдмонтоном»: «У меня здесь незаконченные дела. Ядро команды давно вместе, мы пытаемся пересечь финишную черту»
12сегодня, 07:45
«Питтсбург» надеется обменять Карлссона. 35-летний защитник готов уйти в команду, претендующую на Кубок Стэнли (The Fourth Period)
36сегодня, 07:17
«Динамо» может продать Рашевского «Авангарду». Омский клуб «нашел весомые доводы» (Михаил Зислис)
16сегодня, 06:43
«Тампа», «Рейнджерс», «Коламбус», «Ванкувер», «Айлендерс» и «Чикаго» интересуются Петеркой. «Баффало» рассмотрит обмен форварда на готовых игроков (The Fourth Period)
16сегодня, 06:30
Перри про 5 поражений в финалах Кубка Стэнли за 6 лет: «Это опустошает, просто не верится. Надеюсь, у меня будет возможность попытаться еще раз»
21сегодня, 05:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Трактор» и 19-летний Рыков продлили контракт на сезон. Форвард набрал 6 очков в 22 матчах регулярки КХЛ в прошлом сезоне
12 минут назад
Фетисов о кино: «Про «Русскую пятерку» снимали и канадцы, и американцы, и шведы – только мы никак не можем. Это может быть фильм не про спортивный подвиг»
5сегодня, 07:30
Генменеджер «Миннесоты» о Юрове: «Он многого добился в КХЛ – пришло время проявить себя в НХЛ. Очень рады его приезду»
1сегодня, 07:01
Майоров о поражении СССР в Лейк-Плэсиде-1980: «Обосрались по полной, про допинг у США – фантазии. Тихонова сгубила педантичность, народ устал от этого режима»
14сегодня, 06:12
Генменеджер «Миннесоты» о переговорах с Росси: «Слухи, что Марко мне не нравится – неправда. Мне нравятся все наши хоккеисты, но за определенные суммы в контрактах»
2сегодня, 05:35
Денис Лебедев: «Я поклонник ЦСКА в хоккее и футболе – близко дружу с Федоровым, хорошо знаю Есмантовича. Работаю инструктором по физподготовке в хоккейном ЦСКА»
2сегодня, 05:01
Василий Подколзин: «Перри – легенда. Он замечательно играет под воротами, хороший лидер и прекрасный партнер»
вчера, 21:15
Мильштейн о матчах с командами CHL: «Спорт должен быть вне политики, нас тепло приняли. Ребята показали характер, братство и настоящий дух победителей»
7вчера, 20:58
Рыбин о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «У них есть время до конца месяца. Зная об интересе Ротенберга, еще можно подождать. Что-то может измениться»
2вчера, 20:24
Новиков о Кубке Стэнли: «Есть фильм «Подвиг разведчика», а я бы ввел оборот «Подвиг Бобровского». Его вклад в победу стоит миллиарды долларов»
1вчера, 19:57