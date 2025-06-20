Мамин подпишет контракт с «Динамо». 30-летний форвард провел 547 матчей за ЦСКА (Sport24)
Максим Мамин подпишет контракт с «Динамо».
Об этом сообщает Sport24.
30-летний форвард стал свободным агентом с 1 июня. На уровне КХЛ он выступал только за ЦСКА.
Он провел в составе армейцев девять сезонов, сыграл 547 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина, дважды завоевав главный трофей лиги.
В сезоне-2024/25 Мамин набрал 26 (13+13) очков в 61 матче регулярки. В плей-офф он не отметился результативными действиями в 6 играх.
«Динамо» предлагает Мамину 2-летний контракт с зарплатой 65 млн рублей за сезон («Чемпионат»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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