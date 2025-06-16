«Динамо» и Клаэссон подписали контракт до конца сезона-2025/26
«Динамо» объявило о переходе Фредрика Клаэссона.
Односторонний контракт между московским клубом и 32-летним шведским защитником рассчитан до конца сезона-2025/26.
Ранее сообщалось, что Клаэссон заработает 40 млн рублей за год в «Динамо», а также может получить еще 5 млн в виде бонусов.
В минувшем сезоне Фредрик провел 67 игр в Фонбет чемпионате КХЛ за ЦСКА и набрал 14 (1+13) очков при полезности «плюс 3». В плей-офф он сыграл 6 матчей и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 4».
Клаэссон покинул ЦСКА после завершения сезона в связи с истечением срока соглашения. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости