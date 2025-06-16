«Динамо» и Клаэссон подписали контракт до конца сезона-2025/26

«Динамо» объявило о переходе Фредрика Клаэссона.

Односторонний контракт между московским клубом и 32-летним шведским защитником рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось , что Клаэссон заработает 40 млн рублей за год в «Динамо », а также может получить еще 5 млн в виде бонусов.

В минувшем сезоне Фредрик провел 67 игр в Фонбет чемпионате КХЛ за ЦСКА и набрал 14 (1+13) очков при полезности «плюс 3». В плей-офф он сыграл 6 матчей и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 4».

Клаэссон покинул ЦСКА после завершения сезона в связи с истечением срока соглашения. Его подробная статистика – здесь .