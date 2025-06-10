«Динамо» предлагает Мамину 2-летний контракт с зарплатой 65 млн рублей за сезон («Чемпионат»)
Московское «Динамо» ведет переговоры с Максимом Маминым.
Как сообщает «Чемпионат», форварду предлагают двухлетний контракт с зарплатой 65 млн рублей за сезон.
В сезоне-2024/25 Максим Мамин набрал 26 (13+13) очков в 61 матче регулярки за ЦСКА. В плей-офф нападающий не отметился результативными действиями в 6 играх.
Срок соглашения игрока с ЦСКА истек 31 мая. На данный момент он является неограниченно свободным агентом.
Сообщается, что ЦСКА решит вопрос о возможном продлении контракта с Маминым после назначения нового тренерского штаба. Официально клуб еще не объявил об уходе форварда.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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