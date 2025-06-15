Броссо заработает 40 млн рублей по однолетнему контракту с «Динамо». Есть бонус за очки (Михаил Зислис)
Раскрыты детали соглашения «Динамо» и Девина Броссо.
Канадский форвард подписал однолетний контракт с московским клубом.
По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Броссо заработает 40 миллионов рублей. Также предусмотрен бонус за набранные очки.
В прошлом сезоне 29-летний Броссо выступал за «Амур», где в 33 играх регулярки набрал 22 (13+9) очка.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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