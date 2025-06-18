Быков о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Макдэвид, как и Бобровский, заслуживал трофей. Сергей подарил Коннору мотивацию на следующий сезон»

Вячеслав Быков высказался о победе «Флориды» над «Эдмонтоном» в финале плей-офф.

«Пантерс» обыграли «Ойлерс» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4-2.

«Макдэвид, как и Бобровский , заслуживал Кубок Стэнли, но выигрывает его только один. Сергей подарил Макдэвиду дополнительную мотивацию на следующий сезон.

У Сергея эта мотивация тоже будет. Один будет пытаться забрать трофей, а другой – сохранить его», – сказал бывший главный тренер сборной России