Исаев о Радулове в «Локомотиве»: «Он привнес очень многое в команду. В первую очередь энергию и кураж. Атмосфера в раздевалке серьезно поменялась»

Даниил Исаев сказал, что Александр Радулов добавил «Локомотиву» куража.

Ярославцы в минувшем сезоне выиграли Кубок Гагарина , победив в финале «Трактор» (4-1).

38-летний Радулов был признан самым ценным игроком плей-офф.

– В чем вы прибавили по сравнению с предыдущим сезоном, когда «Локомотив» проиграл финал «Металлургу», но вас тоже признали лучшим вратарем ?

– Опытнее и умнее стали. Сделали определенные выводы – правильные выводы. Вот и результат. И это я про всех говорю в «Локомотиве» – не только про себя.

– Что поменялось в «Локомотиве» с приходом в команду Александра Радулова?

– Мы выиграли трофей – вот в чем поменялось. На самом деле он привнес очень многое в команду. В первую очередь энергию и кураж. Атмосфера в раздевалке серьезно поменялась при Радулове. И это очень помогло нам выиграть трофей, – сказал вратарь «Локомотива ».



