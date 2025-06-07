Максим Рыбин: «Радулов сыграл фундаментальную роль в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. Но выигрывает вся команда, а не один отдельно взятый игрок»

Максим Рыбин оценил вклад Александра Радулова в чемпионство «Локомотива».

38-летний Радулов был признан MVP минувшего Кубка Гагарина. Форвард набрал 16 (7+9) очков за 21 матч в составе «Локомотива ».

«Понятно, что он сыграл важную, нужную, фундаментальную роль. Но не хочу выделять его одного, потому что выигрывает вся команда, а не один отдельно взятый игрок.

То, что он свою роль сыграл в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина, – абсолютно точно. Но все равно повторюсь, что выигрывает вся команда, а не один человек», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.