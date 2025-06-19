Депутат Аксененко поздравил Бобровского с победой в Кубке Стэнли: «Второй год подряд он становится обладателем трофея. Мы вместе начинали в новокузнецком «Металлурге»

Александр Аксененко поздравил Сергея Бобровского с победой в Кубке Стэнли.

«Искренне поздравляю Сергея Бобровского с заслуженной, красивой победой! Второй год подряд он становится обладателем Кубка Стэнли. Это огромная победа для его родного города Новокузнецка и для всей нашей страны в его лице!

Я знаю Сергея много лет. Мы вместе начинали играть в новокузнецком «Металлурге », это была его первая команда, именно оттуда он начинал свою карьеру.

Могу сказать, что Сергей – замечательный человек, настоящий друг и большой профессионал, преданный делу своей жизни – хоккею.

Сергей – действительно великий спортсмен и настоящая гордость нашей страны! С победой, друг!» – написал депутат Госдумы и экс-хоккеист клубов КХЛ Александр Аксененко.