Депутат Аксененко поздравил Бобровского с победой в Кубке Стэнли: «Второй год подряд он становится обладателем трофея. Мы вместе начинали в новокузнецком «Металлурге»
Александр Аксененко поздравил Сергея Бобровского с победой в Кубке Стэнли.
«Искренне поздравляю Сергея Бобровского с заслуженной, красивой победой! Второй год подряд он становится обладателем Кубка Стэнли. Это огромная победа для его родного города Новокузнецка и для всей нашей страны в его лице!
Я знаю Сергея много лет. Мы вместе начинали играть в новокузнецком «Металлурге», это была его первая команда, именно оттуда он начинал свою карьеру.
Могу сказать, что Сергей – замечательный человек, настоящий друг и большой профессионал, преданный делу своей жизни – хоккею.
Сергей – действительно великий спортсмен и настоящая гордость нашей страны! С победой, друг!» – написал депутат Госдумы и экс-хоккеист клубов КХЛ Александр Аксененко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Александра Аксененко
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